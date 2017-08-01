Замминистра здравоохранения ушла в отставку

Кабинет министров поддержал решение заместителя министра здравоохранения Украины Оксаны Сивак об отставке. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сегодня 9 августа Кабинет министров Украины поддержал решение заместителя министра здравоохранения Украины Оксаны Сивак об увольнении", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что Сивак "продолжит взаимодействовать с командой министерства".

Сама Сивак на своей странице в Facebook написала, что уходит в отставку "сознательно".

"Такое решение приняла, прежде всего, из-за разногласий в подходах к командной работе и утраты взаимного доверия", - написала Сивак.

"Это был тяжелый год, в котором мы достойно справлялись со своими обязанностями. По-прежнему считаю, что система здравоохранения нуждается в реальных изменениях", - добавила она, при этом отметив, что о причинах своего ухода расскажет позже.

В Минздраве напомнили, что Сивак работала в должности заместителя министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции с сентября 2016 года.

Ранее она была консультантом ВОЗ, куратором клинических исследований в направлениях онкологии, кардиологии, ревматологии, эндокринологии. Также она работала врачом акушер-гинекологом в Центре репродуктивного здоровья Киевской городской клинической больницы №1 и координатором общественных медицинских проектов в организации "Инициатива Е +".