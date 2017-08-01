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Из-за неработающего кондиционера в вагоне вице-премьера уволили начальника депо

Вчера, 15:58 citynews.net.ua | Напечатать

ПАО «Укрзализныця» уволила начальника, заместителя начальника и главного инженера пассажирского вагонного депо «Киев-Пассажирский» из-за неработающего кондиционера в поезде №297 «Херсон-Киев». 

Об этом сообщили в пресс-службе компании, пишет Форум.

«Укрзализныця» извиняется перед пассажирами за ненадлежащие условия путешествия и обещает позаботиться о том, чтобы подобные случаи не повторялись», - говорится в сообщении.

Что касается поста вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе о путешествии в вагоне № 12 поезда № 297 Херсон - Киев 6-7 августа, «Укрзализныця» уже провела оперативное расследование предоставленных фактов.

Напомним, Климпуш-Цинцадзе сообщила, что в вагоне не работала система кондиционирования воздуха. Случаи, когда вагон оборудован системой кондиционирования, но она по каким-то причинам не работает, железнодорожники берут на контроль.

В вагоне №12 поезда № 297 кондиционер не работал из-за неудовлетворительной работы ОАО «Днипровагонремстрой», с которым «Укрзализныця» по результатам тендера заключила соглашение на выполнение сервисных услуг по ремонту и подготовке к эксплуатации систем кондиционирования воздуха.

«Работники ОАО «Днипровагонремстрой» отремонтировали систему кондиционирования воздуха в этом вагоне 1-3 августа. К сожалению, система кондиционирования вышла из строя уже во время первого рейса: произошла утечка хладагента из системы кондиционирования воздуха. Сейчас этот вагон исключен из состава поезда, оформляются соответствующие претензии к ОАО «Днипровагонремстрой», - говорится в сообщении.

ПАО «Укрзализныця» совместно с филиалом «Пассажирская компания» начинает работу по прекращению действия заключенного соглашения с «Днипровагонремстрой» как с исполнителем, который не смог предоставить качественные услуги.

Что касается плохого самочувствия проводника, который обслуживал вагон, то, по заключению медиков, он потерял сознание из-за пищевого отравления. Сейчас он лечится в житомирской больнице.

«Укрзализныця» осознает свою ответственность за сложившуюся ситуацию. После оперативного рассмотрения принято решение об увольнении с занимаемых должностей начальника, заместителя начальника и главного инженера пассажирского вагонного депо Киев-Пассажирский», - заявили в компании


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