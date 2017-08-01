В Запорожье вследствие взрыва погиб ребенок

Семилетний мальчик погиб в результате взрыва неустановленного предмета в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщение от медиков об инциденте правоохранители получили сегодня, 9 августа, в 10:25.

"В медучреждение из села Великая Знаменка доставили семилетнего мальчика с многочисленными телесными повреждениями. Травмы оказались несовместимыми с жизнью ребенка", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, мальчик нашел на улице неизвестный предмет. Когда ребенок попытался разобрать находку, она взорвалась у него в руках.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнической службы. По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай".