На Оболони спасли неудачно пытавшегося переплыть Днепр мужчину

Киевские спасатели сняли с острова Лордовский в Оболонском районе Киева мужчину, который тщетно пытался переплыть Днепр, но не рассчитал силы и застрял на участке суши посреди реки.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления столичной ГСЧС.

Вызов спасатели получили 8 августа в 21:07. Неравнодушные граждане сообщили, что возле острова Лордовский в воде замечен мужчина.

"Прибыв к месту происшествия, водолазы-спасатели установили, что на поверхности воды мужчины нет, но очевидцы доложили, что он доплыл до острова. Как оказалось, мужчина пытался переплыть реку, но сил не хватило, и он вышел на остров", - говорится в сообщении.

Отыскав пловца, спасатели на катере доставили его к берегу. От медицинской помощи он отказался.

В период пика жары - с 31 июля по 6 августа 2017 года - на водоемах страны погибли 99 человек.