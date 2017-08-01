В Украине подорожает алкоголь

Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому будут повышены цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В частности, розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия увеличатся на 14,0-19,41%; виски, ром и джин - на 6,5-6,6%; коньяк (бренди) - на 12,3-29,1%; вина с добавлением спирта, игристые - на 7,1-13,3%, пишет Остров.

Таким образом, минимальная цена бутылки водки (0,5 л) повысится почти на 10 грн и будет составлять 79,55 грн.

В последний раз правительство повышало цены на алкоголь в ноябре 2016 года.