Глава ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун подал в отставку по личным обстоятельствам.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает РБК-Украина.

"Хочу выразить благодарность за проведенную работу Войцеху Бальчуну, который по личным обстоятельствам вынужден оставить должность руководителя "Укрзализныци", - заявил Гройсман.

Так, сегодня на заседании Кабинет Министров назначит временно исполняющего обязанности руководителя "Укрзализныци".

"Сегодня мы рассмотрим назначение временно исполняющего обязанности нового руководителя "Укрзализныци", но я хочу подчеркнуть, временно исполняющего обязанности. Мы сразу должны объявить новый конкурс на поиск лучшего кандидата на управление", - добавил премьер.

По его словам, правительство рассмотрит предложение назначить временным руководителем первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова. В свою очередь, Войцех Балчун может остаться на должности советника главы "Укрзализныци" и выполнять функции международной координации.