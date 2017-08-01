Гройсман объявил о начале внедрения 4G в Украине

Кабинет министров на своем заседании в среду решил запустить процедуру продажи лицензий на мобильную связь четвертого поколения (4G).

"Мы сегодня примем решение о 4G. Мы рассчитываем, что публичная продажа позволит привлечь средства в бюджет, но самое главное - будет создана современная инфраструктура, которая будет развивать национальную экономику", - заявил премьер-министр, открывая заседание.

Напомним, что стартовая цена лицензий на запуск в Украине сети стандарта 4G оценивается в 6,3 млрд грн. Стоимость лицензий в диапазоне 2600 МГц составит 2,3 млрд грн, в диапазоне 1800 МГц – 4 млрд грн.

Кроме того, планируется, что покупатели выплатят до 25% первоначальной стоимости частот операторам-донорам. В диапазоне 2600 МГц сейчас действует оператор "ММДС-Украина", принадлежащий СКМ Рината Ахметова. В диапазоне 1800 МГц есть три пользователя - украинские мобильные операторы (Киевстар, Vodafone и lifecell), которые пока используют эти частоты для сервиса GSM.