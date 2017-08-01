Еврокомиссия протестировала газотранспортную систему Украины

В рамках сотрудничества между Украиной и Европейской комиссией по усилению безопасности поставок газа представители Общего исследовательского центра генерального директората Европейской комиссии вместе с представителями Нафтогаза Украины, Укртрансгаза и Министерства энергетики и угольной промышленности исследовали сценарии возможных кризисных ситуаций с поставками природного газа в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Исследование проходило в соответствии с методологией и стандартами Европейского Союза, которые также закреплены в законе Украины о рынке природного газа.

Исследование выявляло риски для украинской ГТС в отопительном сезоне 2017-2018 гг. Также были проанализированы сценарии кризисных ситуаций, вероятность и последствия их наступления.

Результаты исследования стали базой для разработки комплекса превентивных мер, которые существенно повышают уровень готовности ГТС к чрезвычайным ситуациям. Также представители Общего исследовательского центра предоставили рекомендации по совершенствованию нормативно-правовых актов Украины, в частности Национального плана действий (эквивалент Кризисного плана действий в государствах-членах ЕС) и Правил о безопасности поставок природного газа (эквивалент превентивные плана действий в государствах-членах ЕС).

Бенефициаром проведенного исследования является Министерство энергетики и угольной промышленности Украины как центральный орган исполнительной власти, отвечающий за мониторинг безопасности поставок природного газа. Исследование проводилось на средства Европейской комиссии в рамках оказания технической помощи Европейской комиссией. Проект реализуется уже второй год (начиная с 2016 г.) и в целом рассчитан на три года.

Совместный исследовательский центр генерального директората Европейской комиссии - орган Европейской комиссии, ответственный за методологическое сопровождение подготовки к возникновению кризисных ситуаций в газовой сфере во всех государствах-членах ЕС.