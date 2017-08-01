Нацгвардейцы на параде ко Дню Независимости будут в новой форме

Военнослужащие Национальной гвардии пойдут на параде по случаю 26-й годовщины независимости Украины в новой форме одежды. Об этом заявил командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров.

«Мы разработали новую форму одежды для наших военнослужащих с учетом мировых трендов. Она более удобна и привлекательна. Планируем переодеть в такую ​​форму синего цвета подразделения, которые обеспечивают охрану общественного порядка и несут службу по охране дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств», - сказал он.

В этом году Нацгвардию на параде войск будут представлять более 300 гвардейцев. Парадные расчеты специального батальона почетного караула (СБПК) и Национальной академии НГУ по 130 человек, а также сводный оркестр – 67 человек.

Военнослужащие из специального батальона почетного караула пойдут в парадной форме нового образца синего цвета. Причем, брюки будут темнее кителя и фуражки.

Курсанты Академии выйдут на Крещатик в уже привычной полевой форме цвета олива. Впервые участники парадного расчета Национальной академии НГУ будут иметь нашейный платок и берет василькового цвета. Такой цвет был выбран не случайно – он символизирует один из национальных цветов Украины.