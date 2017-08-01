Боевики "ДНР" самовольно заселились в пустые дома в оккупированной Саханке под Мариуполем, несмотря на возражения соседей.

Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"СММ осуществляла мониторинг ситуации, в которой оказались гражданские лица, проживающие вблизи линии соприкосновения. Жители подконтрольного "ДНР" с. Саханка (24 км к северо-востоку от Мариуполя) сообщили наблюдателям, что члены "ДНР" заселились в нежилые дома в селе, несмотря на возражения соседей", - говорится в сообщении.

Несколько жителей сообщили наблюдателям, что они видели танки и слышали огневую активность со стороны села.

Команда СММ ОБСЕ видела примерно 10 мужчин в форме военного типа, при этом двое из них были вооружены. Находясь в селе, наблюдатели случайно услышали, как члены "ДНР" запрещали местным жителям разговаривать с командой Миссии.

"Вооруженные члены "ДНР" подошли к патрулю Миссии и попросили предъявить план патрулирования и удостоверения личности . Когда наблюдатели отказалась это сделать, члены "ДНР" сообщили, что им не разрешат продолжить движение. Спустя 10 минут члены "ДНР" сказали команде СММ покинуть этот район", - говорится в отчете