В середине сентября свет увидит первый официальный украинский перевод известного романа фантаста Уильяма Гибсона "Нейромант". Об этом сообщают издатели книги, "Видавництво".

"Нейромант" (1984) – первый большой роман Гибсона и первая часть трилогии "Киберпространство", лауреат премий "Хьюго" и "Небьюла", а также приза Филипа Дика. Одно из самых известных произведений в жанре киберпанка.

До сих пор, отмечают в издательстве, в сети появлялись только украинские переводы отдельных рассказов Уильяма Гибсона, но ни один из них не был издан официально.

"Появление издания – значительная веха для украинского книжного рынка, – говорится в пресс-релизе. – Уильям Гибсон как автор, как культурное явление, как исследователь, визионер и футуролог, как, несомненно, великий постмодернист, занимает особенное место в глобальной культуре более 30 лет. Можно с уверенностью утверждать, что если бы не он и не его произведения, не было бы у нас "Матрицы" Вачовски, сериалов вроде "Мистер Робот" и виртуальной голографической японской поп-звезды Хацуне Мику".

Работа над украинским текстом романа началась в 2011 году, в 2016 издательство "Видавництво", сооснователем которого является иллюстратор Илья Строгновский, купило права на издание "Нейроманта" и трилогии "Киберпространство" в целом.

"За последние несколько лет в Украине издали самые важные романы западной фантастики, и ни один из них не был подан на том уровне, которого заслуживает", – считает Стронговский.