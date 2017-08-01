С начала года УЗ обнаружила более 3 тыс. вмешательств в свою работу

За семь месяцев 2017 года в ПАО "Укрзализныця" обнаружено 3225 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, 9 июля на станции Доброполье Донецкой области военизированная охрана задержала безработного гражданина за кражу 16 мешков угля. А 14 июля на станции Страбичево Закарпатской области охранники регионального филиала "Львовская железная дорога" при попытке кражи дроссель-трансформатора задержали жителя города Мукачево.

Также 18 июля на участке Веренчанка - Кицмань - Лужаны Черновицкой области в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий железнодорожники совместно с полицией задержали неработающего гражданина, который признался в совершении 6 случаев краж 134 аккумуляторных батарей на общую сумму 76,4 тыс. грн, которые он совершил с марта по июль текущего года.

На станции Синельниково-1,в Днепропетровской области 1 августа за кражу 8 мешков угля был задержан безработный. В тот же день на перегоне Запорожье Левое - станция Запорожье-2 за кражу 7 мешков угля из вагона грузового поезда были задержаны двое ранее судимых граждан.

За июль военизированная охрана железной дороги провела более 1700 рейдов и предупредила 46 краж имущества, 27 краж грузов и задержала 89 воров. В 80 случаях похищенное имущество и грузы возвращены железной дороге.