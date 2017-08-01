Рада осенью рассмотрит законопроект о коренных народах

Верховная Рада Украины на осенней сессии рассмотрит законопроект о коренных народах.

Об этом сообщил народный депутат Украины Рефат Чубаров во время брифинга в понедельник, 8 августа, передает РБК-Украина.

"Тот законопроект, который подготовлен рабочей группой, и он уже отшлифован специалистами, так как это должно было быть. Он будет рассмотрен на сессии, которая откроется в сентябре, очень хотел бы, чтобы в этом году мы в Украине были с принятым законом о коренных народах", - сказал Чубаров.

По мнению нардепа, отсутствие шагов в отношении крымских татар и самоопределения Крыма со стороны украинских властей способствовали агрессии Российской Федерации на полуострове. Чубаров подчеркнул, что принятие законопроекта о коренных народах будет способствовать усилению украинского суверенитета