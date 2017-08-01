Бывший полузащитник киевского футбольного клуба "Динамо" Джермейн Ленс будет играть в турецкий "Бешикташ".

Об этом сообщается на сайте стамбульского клуба.

Чемпионы Турции сообщили о годичной аренде 29-летнего полузащитника сборной Нидерландов за 1,5 млн евро. "Бешикташ" получил первоочередное право выкупить Ленса у "Сандерленда" за 4 млн евро. Джермейн будет зарабатывать в новой команде 2,2 млн евро в сезон, без учета бонусов.

В прошлом сезоне 29-летний футболист выступал за стамбульский "Фенербахче", за который провел 36 матчей, забил пять голов и отдал 17 голевых передач.

В "Сандерленд" вингер перебрался летом 2015 года и успел провести за англичан 24 матча и забить четыре мяча во всех турнирах. Цвета киевского "Динамо" игрок защищал в период с 2013 по 2015 год, перебравшись из ПСВ за 7 млн евро. В его активе 16 голов в 78 матчах за киевлян