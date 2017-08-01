Во Львовской области туристический автобус столкнулся с маршруткой, есть погибший

Во Львовской области, на трассе Киев-Чоп, туристический автобус столкнулся с маршруткой, в результате чего один человек погиб, еще 7 пострадали.

Об этом сообщает сотрудница отдела коммуникаций полиции Львовской области Иванна Кутнев, передает ZAXID.NET.

"7 августа на трассе Киев-Чоп в пределах Львовщины столкнулись пассажирский автобус, перевозивший украинских туристов из Вены, и микроавтобус. В результате ДТП погиб водитель микроавтобуса, 56-летний Ивано-Франковска.

Семеро туристов доставили в больницу", - говорится в сообщении. Сообщается, что микроавтобус Citroen Jumpy столкнулся с туристическим автобусом Neoplan 516, который курсировал по маршруту Вена-Будапешт-Львов и возвращался во Львов.

В автобусе находились 43 пассажира, предварительно все украинцы. В результате столкновения погиб водитель автобуса Citroen Jumpy. Семеро пассажиров туристического автобуса доставили в больницу. Количество пострадавших еще уточняется.