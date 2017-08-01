За сутки в Украине в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 травмированы

За сутки в Украине в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 травмированыСегодня, 16:58
За сутки в Украине в 362 дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 человек, 129 - травмированы.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.
"За сутки совершено 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что за сутки в ДТП погибли 17 человек, 129 - травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.
В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.