За сутки в Украине в 362 ДТП погибли 17 человек, 129 травмированы

За сутки в Украине в 362 дорожно-транспортных происшествиях погибли 17 человек, 129 - травмированы.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Facebook.

"За сутки совершено 362 дорожно-транспортных происшествия, в том числе с пострадавшими 92 ДТП", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что за сутки в ДТП погибли 17 человек, 129 - травмированы. Среди погибших и травмированных есть малолетние дети.

В полиции призвали граждан быть внимательными на дороге.