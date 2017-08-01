Украинка Беломоина досрочно выиграла Кубок мира по маунтинбайку

Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала Кубок мира по маунтинбайку.

Об этом сообщает Сyclingnews. 24-летняя спортсменка на этапе в Канаде одержала свою третью победу в сезоне и перед последним этапом заработала уже 1050 очков в общем зачете. У ближайшей преследовательницы Линды Индерганд всего 655 баллов.

Таким образом, украинка добыла досрочную победу по итогам сезона.

"Это безумие, я не знаю, что сказать по поводу этого Кубка мира. Это магический сезон для меня, который дает мне мотивацию для завоевания следующих чемпионатов мира", - прокомментировала свой успех велогонщица. Стоит отметить, что украинка ранее также побеждала на Gold Trophy в Штрасберге и на гонке высшей категории в австрийском Обертрауне.