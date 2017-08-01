В Константиновке поймали боевика «ДНР»

В Константиновке Донецкой области полицейские задержали боевика так называемой "1-й Славянской бригады" террористической организации ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Полицейские установили, что весной 2014 года 37-летний мужчина вступил в ряды террористов в качестве помощника по материальному обеспечению. Сначала он развозил продукты на блокпосты боевиков, а затем, получив автомат Калашникова, стал охранником. Через несколько дней он уехал в оккупированный Донецк.

Там боевик получил должность в мотострелковом батальоне, ручной пулемет и форму российского образца. Вместе с другими террористами проходил тренировку в окрестностях Донецка. В батальоне боевиков на тот момент была тяжелая техника - БТР, БМП, грузовой автомобиль и несколько автобусов. Периодически после тренировок террористы направлялись на боевые позиции.

Получив травму и пройдя лечение, боевик не пожелал больше воевать на стороне ДНР и выехал из оккупированной территории в родной город Константиновку.

В результате следственно-оперативных мероприятий боевик был обнаружен и задержан константиновскими полицейскими.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирования и участие в них) УК.