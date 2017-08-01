В Украине начнет работу посланник ФРГ по вопросам децентрализации

С осени в Украине начнет работу представитель правительства Германии по вопросам децентрализации, в чьей компетенции будет углубление партнерского сотрудничества между украинскими и немецкими регионами, а также внедрение инфраструктурных проектов с использованием опыта ФРГ.

Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера Геннадия Зубко пишет правительственный портал.

Делегирование от правительства Германии посланника по вопросам децентрализации, по мнению главы Минрегионстроя и ЖКХ, является "еще одним свидетельством успешности" внедрения соответствующей реформы.

"Уверен, что присутствие и работа уполномоченного лица углубит наше партнерство с точки зрения сотрудничества между регионами Украины и Германии, а также инфраструктурных проектов с использованием немецкого опыта", - заявил Зубко.