За неделю на водоемах Украины погибли почти 100 граждан

В период с 31 июля по 6 августа на водоемах страны погибли 99 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В частности, 6 августа в Херсонской области, в Черном море в селе Железный Порт местные жители нашли и изъяли из воды тело мальчика 2007 года рождения, который утонул во время купания. За день до этого на территории Харьковской области в пруду было обнаружено тело полуторагодовалого ребенка.

Только на территории Кировоградской области в течение 6-7 августа в службу спасения поступило три сообщения о гибели граждан на местных водоемах.

В то же время во Львовской области продолжаются поиски мужчины 1967 года, который утонул во время отдыха 6 августа в озере в городе Новояворовск.

Всего с начала года на водоемах страны уже погибло 685 человек, из которых 70 детей, уточняют спасатели. При этом спасено 484 человека, в том числе 106 детей.

Спасатели напоминают, что отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах, нельзя нырять в незнакомых местах и заплывать далеко, плавать в одиночестве, а также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Особенно важно следить за безопасностью детей: нельзя оставлять их без присмотра у воды или позволять им самостоятельно посещать озера и реки.