В Азовском море пограничники перехватили российское судно

В Азовском море пограничники обнаружили рыболовецкий сейнер под флагом РФ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

"В выходные пограничники Мариупольского отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна. На запросы оно не отвечало, из-за этого в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки судно идентифицировали как рыболовецкий сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась досмотровая группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений во время досмотра не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Акватория Азовского моря находится под усиленным контролем Госпогранслужбы. Постоянно отслеживаются все суда, которые находятся в море. Только с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы провеизвели досмотр более 450 судов, а свыше 10 задержали.