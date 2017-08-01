В России заявили о рисках транзита газа через Украину

Министерство энергетики России заявили о рисках при транзите газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины из-за износа украинских труб.

Об этом передает "РИА-Новости".

Российская сторона запланировала обсудить данную ситуацию с Еврокомиссией, но Евросоюз перенес обсуждение на октябрь, сообщают в российском ведомстве. "Минэнерго России из года в год говорит об изношенности украинской ГТС, недостаточных инвестициях в ее модернизацию и рисках транзита. К сожалению, европейская сторона попросила перенести переговоры на октябрь", - заявили в Минэнерго.

Евросоюз, в свою очередь, предложил перенести консультации между российским ведомством и Еврокомиссией по транзиту газа через Украину с августа на октябрь. Российская сторона планировала поднять вопрос о рисках при транспортировке газа через Украину.