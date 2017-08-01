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Суд арестовал имущество Добкина

Сегодня, 18:30 citynews.net.ua | Напечатать

Суд арестовал два дома, два автомобиля, земельный участок и винный погреб Печерский районный суд Киева 19 июля арестовал имущество народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина.

Об этом говорится в постановлении суда. Так, соответствующее постановление приняла следственный судья Печерского райсуда Киева Галина Матийчук 19 июля по ходатайству Генпрокуратуры, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр судебных решений.

"Досудебным расследованием установлено, что Добкин, действуя по предварительному сговору с группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, путем обмана способствовал присвоению земельных участков на территории Харькова общей площадью 77,78 га, чем нанес ущерб территориальной общине на общую сумму 226 млн 970 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Отмечено, что суд в полной мере удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и наложил арест на имущество Добкина. Согласно документу, арестованы два жилых дома Добкина общей площадью 1 тыс. 136 кв.м, жилой площадью 301,4 кв. м. и общей площадью 127,6 кв. м и жилой площадью 17,6 кв. м, а также винный погреб общей площадью 195,4 кв. м. Кроме того, арестованы два автомобиля Toyota Land Cruiser, 2007 и 2013 годов выпуска, и земельный участок площадью 0,0083 га.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно решению Печерского районного суда Киева, 15 июля народный депутат Михаил Добкин будет взят под стражу сроком на два месяца, если не внесет залог в размере 50 млн гривен в течение 5 дней. Первую часть залога 18 июля внес нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский в размере 30 млн гривен.


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