Детский фонд UNICEF начинает проект по ремонту здания бывшей школы в селе Веровка, - сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации.

В селе Веревка Святогорского поселкового совета начинается реализация проекта детского фонда UNICEF в ДОУ "Колокольчик". В результате реализации проекта будет отремонтированное здание бывшей Веровской школы: полностью заменена кровля здания, на 2 этаже будут сделаны водопроводная и канализационная системы, запланировано перепланировка и косметический ремонт помещений, замена окон и дверей. Благодаря фонду будет создана дополнительная группа в ДОУ "Колокольчик".

С 2012 года Святогорской поселковый голова Виктор Белянкин участвовал в проектах с целью сохранить здание закрытой школы и найти возможность отремонтировать хотя бы крышу.

Был сделан анализ рождаемости детей за последние годы и подтверждена необходимость создания дополнительной группы в ДОУ "Колокольчик". Стоимость ремонтно-строительных работ составит 72 447,55 долларов.

Фонд самостоятельно выберет исполнителя работ и проконтролирует их качество.

Уже завезено оборудование для уличной игровой площадки, оборудование для игровой комнаты и мебель. До конца года планируется выполнить все ремонтно-строительные работы.