Минобразования продлило срок подачи документов на бюджет

Для абитуриентов, получивших рекомендации к зачислению на бюджет, продлили время приема оригиналов документов в приемных комиссиях вузов до 18:00 5 августа.

Министерство образования и науки Украины направило соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений сегодня, 4 августа, сообщает пресс-служба МОН.

«В Министерство образования и науки Украины поступают многочисленные обращения абитуриентов с просьбой продлить срок подачи документов на бюджет. Мотивы разные, в частности, они связаны с доездом в другие города, если ребенок получил рекомендацию на зачисление в вузы не рядом с домом », - отметил директор департамента высшего образования МОН Олег Шаров.

В министерстве сообщили, что рекомендации к зачислению на бюджет получил 60 тыс. 925 абитуриентов.

Списки зачисленных, которые выполнили все требования к зачислению и вовремя подали оригиналы документов в приемные комиссии вузов - должны быть обнародованы не позднее 12:00 дня 7 августа. Неиспользованные места будут предоставлены льготным категориям поступающих.

Также отмечается, что абитуриенты, которые поступали на естественные и технические специальности, но не прошли на бюджет, также смогут получить место, если абитуриенты, которые получили рекомендации к зачислению, откажутся от бюджета или не принесли вовремя оригиналы необходимых документов.

Перевод на вакантные места государственного и регионального заказа будет происходить до 18 августа.