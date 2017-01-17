У известного политика и народного депутата Вадима Рабиновича немало темных пятен в биографии.

Об этом сообщает портал "znaj.ua ".

Так, там указывается, что в январе 2002 года немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил о крупной поставке террористам из "Талибана" танков Т-55 и Т-62. Поставщиком якобы выступал Вадим Зиновьевич.

Согласно сведениям журналистов , в Кабул танки общим числом 150-200 машин доставлялись самолетами Виктора Бута (в 2012 году осужден в США к 25 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием) через Шарджу. Также анализируется электронная декларация о доходах Рабиновича.

Вся его недвижимость оформлена на жену Ирину. Женщина владеет двумя жилыми домами в столице площадью 688 и 106 кв.м., "садовым домиком" на 357 "квадратов, квартирой и тремя земельными участками в Киеве и области".

В графе доходов у Рабиновича указано почти 73 тысячи гривен зарплаты за 2015 год и 50 тысяч гривен от продажи имущества. Наличные сбережения четы Рабиновичей составляют $150 тысяч, 20 тысяч евро и 386 тысяч гривен. Также у Вадима Зиновьевича есть вклад в "ПриватБанке" аж в размере 1414 гривен.

То есть легальных доходов у Рабиновича, несмотря на четверть века предпринимательской деятельности, практически нет. Тем не менее, политик делает дорогие покупки.

В июле 2017 года блогер Дмитрий Палагнюк опубликовал сюжет французского телевидения о том, как Рабинович договаривался о покупке земельного участка стоимостью 12 миллионов долларов на острове Сен-Мартен (Франция).

История вызвала горячие обсуждения в соцсетях и СМИ. Сам Рабинович попытался перевести ее в шутку. Хотя, на самом деле в сюжете четко видно, что Рабинович торгуется за участок.

Одно из самых темных пятен в биографии Рабиновича — его отсидка в тюрьме.

20 января 1980 года он был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобожден якобы в результате личного вмешательства Генпрокурора СССР Романа Руденко. В 1982 году повторно арестовывается, и более года успешно симулировал сумасшествие.

10 февраля 1984 года Харьковский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией всего имущества. По одной из версий, находясь в заключении, Вадик Рабинович начал сотрудничество с КГБ в качестве осведомителя по кличке "Жолудь".

Один из бывших партнеров Вадима Рабиновича рассказывает изданию, что досрочно выйти на волю а 1990 году Рабиновичу помогла дочь советского космонавта, которой он втерся в доверие, но затем обманул и предал.

Также бывший партнер рассказывает о скандале с партией "За жизнь", которую создавали Евгений Мураев и Вадим Рабинович.

"Но Рабинович и Кацман (Владимир Кацман – близкий соратник Рабиновича – Прим.Ред.) так составили устав партии, что Мураев там не только не имеет обещанных 50%, он просто никто. Предали и кинули", — говорит соратник.

Он также утверждает, что текущая деятельность Кацмана и Рабиновича финансируется и полностью управляется из Администрации Президента и СБУ.

"Главные задачи — работа против ОБ и ее лидеров, а также — отколоть максимум голосов избирателей ОБ на следующих выборах. Это будет предательство десятков тысяч людей, которые могут проголосовать за "Жизнь" Рабиновича и Кацмана, и предательство судеб миллионов украинцев страдающих от нынешней власти", — считает бывший партнер Рабиновича.

Автор материала: Анна Сафронова