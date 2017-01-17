» » Вадим Рабинович: нищенская декларация, подозрение в продаже оружия террористам, и "кидок Мураева" с партией – расследование СМИ

Вадим Рабинович: нищенская декларация, подозрение в продаже оружия террористам, и "кидок Мураева" с партией – расследование СМИ

Сегодня, 15:48 citynews.net.ua | Напечатать

Вадим Рабинович: нищенская декларация, подозрение в продаже оружия террористам, и "кидок Мураева" с партией – расследование СМИУ известного политика и народного депутата Вадима Рабиновича немало темных пятен в биографии.

Об этом сообщает портал "znaj.ua".

Так, там указывается, что в январе 2002 года немецкий еженедельник Der Spiegel сообщил о крупной поставке террористам из "Талибана" танков Т-55 и Т-62. Поставщиком якобы выступал Вадим Зиновьевич.

Согласно сведениям журналистов, в Кабул танки общим числом 150-200 машин доставлялись самолетами Виктора Бута (в 2012 году осужден в США к 25 годам тюрьмы за нелегальную торговлю оружием) через Шарджу. Также анализируется электронная декларация о доходах Рабиновича.

Вся его недвижимость оформлена на жену Ирину. Женщина владеет двумя жилыми домами в столице площадью 688 и 106 кв.м., "садовым домиком" на 357 "квадратов, квартирой и тремя земельными участками в Киеве и области".

В графе доходов у Рабиновича указано почти 73 тысячи гривен зарплаты за 2015 год и 50 тысяч гривен от продажи имущества. Наличные сбережения четы Рабиновичей составляют $150 тысяч, 20 тысяч евро и 386 тысяч гривен. Также у Вадима Зиновьевича есть вклад в "ПриватБанке" аж в размере 1414 гривен.

То есть легальных доходов у Рабиновича, несмотря на четверть века предпринимательской деятельности, практически нет. Тем не менее, политик делает дорогие покупки.

В июле 2017 года блогер Дмитрий Палагнюк опубликовал сюжет французского телевидения о том, как Рабинович договаривался о покупке земельного участка стоимостью 12 миллионов долларов на острове Сен-Мартен (Франция).

История вызвала горячие обсуждения в соцсетях и СМИ. Сам Рабинович попытался перевести ее в шутку. Хотя, на самом деле в сюжете четко видно, что Рабинович торгуется за участок.

Одно из самых темных пятен в биографии Рабиновича — его отсидка в тюрьме.

20 января 1980 года он был арестован по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. После 9 месяцев следствия был освобожден якобы в результате личного вмешательства Генпрокурора СССР Романа Руденко. В 1982 году повторно арестовывается, и более года успешно симулировал сумасшествие.

10 февраля 1984 года Харьковский областной суд приговорил его к 14 годам лишения свободы в исправительно-трудовом лагере строгого режима с конфискацией всего имущества. По одной из версий, находясь в заключении, Вадик Рабинович начал сотрудничество с КГБ в качестве осведомителя по кличке "Жолудь".

Один из бывших партнеров Вадима Рабиновича рассказывает изданию, что досрочно выйти на волю а 1990 году Рабиновичу помогла дочь советского космонавта, которой он втерся в доверие, но затем обманул и предал.

Также бывший партнер рассказывает о скандале с партией "За жизнь", которую создавали Евгений Мураев и Вадим Рабинович.

"Но Рабинович и Кацман (Владимир Кацман – близкий соратник Рабиновича – Прим.Ред.) так составили устав партии, что Мураев там не только не имеет обещанных 50%, он просто никто. Предали и кинули", — говорит соратник.

Он также утверждает, что текущая деятельность Кацмана и Рабиновича финансируется и полностью управляется из Администрации Президента и СБУ.

"Главные задачи — работа против ОБ и ее лидеров, а также — отколоть максимум голосов избирателей ОБ на следующих выборах. Это будет предательство десятков тысяч людей, которые могут проголосовать за "Жизнь" Рабиновича и Кацмана, и предательство судеб миллионов украинцев страдающих от нынешней власти", — считает бывший партнер Рабиновича.

Автор материала: Анна Сафронова


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:28

Прокуратура о гибели бойца на полигоне: Мина отклонилась от цели

Сегодня, 17:40

«ЛНР»: при обстреле Первомайска ранен мужчина

Сегодня, 17:07

В Бахмутовке собрали телевышку высотой 134 метра

Сегодня, 16:06

Луганские силовики разоблачили схему торговли людьми

Сегодня, 15:59

9 августа в Северодонецке пройдут учения СБУ

Сегодня, 15:01

В Новоайдарском районе СБУ задержала боевика из оккупированного Луганска

Сегодня, 14:50

Медведев посетит оккупированный Крым

Сегодня, 14:06

Один военный погиб, пятеро травмированы на учениях в Киевской области

Сегодня, 12:56

Сутки в АТО обошлись без потерь

Сегодня, 12:43

Лисичанские шахтеры бастуют и требуют зарплату

Сегодня, 12:04

«ЛНР»: звонки с украинских операторов связи на номера "Лугаком" закрыты

Сегодня, 11:49

Розенко призвал работодателей перенести рабочий график из-за жары

Новости Украины:

Сегодня, 18:30

Суд арестовал имущество Добкина

Сегодня, 17:48

UNICEF начинает проект по ремонту здания бывшей школы в селе Веровка

Сегодня, 17:22

Минобразования продлило срок подачи документов на бюджет

Сегодня, 16:59

Прокуратура сообщила о подозрении задержанному на взятке чиновнику ГСЧС

Сегодня, 15:48

Вадим Рабинович: нищенская декларация, подозрение в продаже оружия террористам, и "кидок Мураева" с партией – расследование СМИ

Сегодня, 15:20

С 2015 года в Украину ввезли почти 1,5 миллиона авто с иностранной регистрацией

Сегодня, 14:49

В Кабмине не видят предпосылок для повышения цены на газ

Сегодня, 14:09

В оккупированном боевиками Донецке в ДТП погибли двое

Сегодня, 12:58

На параде ко Дню Независимости покажут новые образцы техники

Сегодня, 12:12

Суд арестовал вертолетную площадку Януковича

Сегодня, 11:31

В параде на День Независимости примут участие военные стран НАТО

Сегодня, 11:12

В Украине усилили ответственность за жестокое обращение с животными

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 