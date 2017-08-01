С 2015 года в Украину ввезли почти 1,5 миллиона авто с иностранной регистрацией

С 2015 года на таможенную территорию Украины было ввезено около 1 млн 440 тыс. 984 автомобиля с иностранной регистрацией для личного пользования.

Об этом сообщили в ГФС во время пресс-конференции.

Отмечено, что всего с 2015 года 24 тыс. 648 автомобилей с иностранной регистрацией не были вывезены из Украины (из них 1 тыс. 076 - резидентами, 23 тыс. 572 – нерезидентами). 146 автомобилей с иностранной регистрацией были ввезены сроком до 60 суток. Среди них 123 автомобиля были ввезены резидентами, а 20 – нерезидентами, сообщает 112 Украина.

Также 24 тыс. 505 автомобилей с иностранной регистрацией были ввезены сроком до одного года. Среди них 953 - резидентами, а 23 552 – нерезидентами.