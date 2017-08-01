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На параде ко Дню Независимости покажут новые образцы техники

Сегодня, 12:58 citynews.net.ua | Напечатать

В торжественном военном параде ко Дню Независимости на Майдане Незалежности в этом году примут участие более 4,5 тыс. украинских военнослужащих.

Об этом рассказал министр обороны Степан Полторак во время репетиции парада.

"Всего в параде в этом году принимают участие 4,5 тыс. военнослужащих. Более 1 тысячи - это те военнослужащие, которые в разное время принимали участие в боевых действиях в АТО. Более 200 военнослужащих награждены государственными наградами за мужество и героизм, которые они проявили в ходе проведения АТО", - сказал Полторак.

По его словам, кроме военнослужащих, в параде будет задействовано около 70 единиц военной техники. Из них 25 единиц абсолютно новых образцов техники, разработанной на украинских заводах. Остальная техника - модернизированная.

В Киеве на заводе им. Антонова сегодня проходит репетиция военного парада.

Эта репетиция парада уже вторая, первую провели в начале недели непублично. На парад собираются все структурные подразделения ВСУ, МВД, Нацгвардии, пограничники и ВМС.

В параде задействовано свыше 20 воинских подразделений. Всего в пешем марше будут принимать участие около 3100 человек и еще полтысячи - участники военных оркестров.

Кроме того, по плану, участие в марше примут резервисты из АТО, а также члены стран-партнеров. Это украинско-польско-литовские подразделения, а также колонны из Великобритании, Эстонии, Грузии и Латвии.


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