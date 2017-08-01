Суд арестовал вертолетную площадку Януковича

Суд арестовал вертолетную площадку ЯнуковичаСегодня, 12:12
Апелляционный суд Киева наложил арест на "вертолетную площадку Януковича".
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Апелляционный суд Киева 3 августа 2017 вынес решение о наложении ареста и запрете пользоваться, распоряжаться и отчуждать земельные участки площадью более 2 га и расположенных на этих участках более пяти объектов недвижимого имущества, находящихся по адресу: город Киев, Парковая дорога, владельцем которого является ООО Амадеус Ко", - говорится в сообщении.
Имущество передали под ответственность государственного предприятия Финансирование инфраструктурных проектов.