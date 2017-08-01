В параде на День Независимости примут участие военные стран НАТО

Военнослужащие стран НАТО примут участие в параде войск в День независимости в Киеве. Об этом журналистам сообщил министр обороны Степан Полторак, - сообщает "Левый берег".

"У нас сейчас продолжаются переговоры, я думаю, что до 10 стран будут принимать участие, это, в частности страны Балтии, идут переговоры со всеми странами Альянса и страной, которая хочет вступить в НАТО - Грузией", - отметил он, добавив, что на данный момент согласовано участие военнослужащих из шести стран.

Всего в параде примут участие 4,5 тыс. украинских военных, из которых около 1 тыс. - участники АТО на Донбассе.

Среди участников парада также будет 200 бойцов, награжденных государственными наградами за проявленное мужество.

Кроме того, будут продемонстрированы 70 образцов военной техники, из которых 25 - абсолютно новые.