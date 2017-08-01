В Харьковской области мужчина умер от удара током.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"03 августа в 10:00 в полицию поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции "Заосколье" мужчину поразило электрическим током, что привело к его смерти", - говорится в сообщении.

Как сообщается, 24-летний житель Купянска залез на крышу вагона электропоезда и получил поражение током, в результате чего упал на рельсы. На данный момент факт происшествия внесен в Журнал единого учета правонарушений, проверка происшествия продолжается.