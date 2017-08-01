Украинские армейцы сбили БПЛА боевиков на Приазовье

На Приазовье украинские военные сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Украинские военные, которые продолжают удерживать оборону на Приазовье, на днях на высоте около 800 м зафиксировали беспилотный летательный аппарат, который собирал информацию для пророссийских наемников», – говорится в собщении.

В Минобороны подчеркнули, что украинские армейцы уничтожили БПЛА и не позволили сепаратистам получить любые данные