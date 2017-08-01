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В Крыму суд отклонил все ходатайства защиты по делу украинского журналиста Семены

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

Железнодорожний суд Симферополя, который находится в оккупированном Крыму, 3 августа отклонил все ходатайства защиты на заседании по делу журналиста Николая Семены.

Об этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Попков, передает "Радио Свобода".

 "Мы хотели запросить у органов ФСБ методические рекомендации, на которые ссылалась эксперт-лингвист ФСБ. По ее словам, в рекомендациях были грамматические ошибки. Мы засомневались, что там могут быть ошибки. Нам суд отказал", - сообщил Попков.

Следующее заседание назначено на 31 августа в 14:00. По словам Попкова, суд также отклонил ходатайство об исключении недопустимых доказательств.

"Сотрудники ФСБ научились управлять пространством и временем. Они выполняли поручение следователя, направленное 15 сентября, а по документам выполнили днем ​​ранее 14 сентября. При этом документы получили из будущего - 18 числа. Мы просили исключить их, потому что это нарушает УПК и множество законов, но суд нам отказал. И прокурор не смог объяснить, как документы вышли и из прошлого, и из будущего", - добавил адвокат.

Кроме этого, суд отказал ходатайству о запросе правовой помощи по материковой части Украины, для того, чтобы допросить руководителя Крым.Реалии Владимира Притулу и специалиста-политолога Михаила Савву, которые находятся на материке. Как рассказал Попков, суд не счел эти показания важными. Во время заседания, со слов адвоката, были озвучены необходимые для защиты документы: резолюция Генассамблеи ООН, резолюцию ОБСЕ о территориальной целостности Украины, а также выводы психолога и лингвиста


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