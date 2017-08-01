В Украине из-за жары умерли уже два человека

Во Львове из-за чрезмерной жары прямо на улице скончался мужчина.

Как сообщает «Варта 1», мертвого мужчины обнаружили сегодня на улице Пасечной прохожие. На вид ему примерно 65 лет.

Сейчас на месте работают полиция и медики скорой помощи. Предварительная версия причины смерти - проблемы с сердцем. Врачи не исключают, что сердце старика не выдержало чрезмерной жары.

Кроме того, вчера, 2 августа, в Луцке в троллейбусе из-за жары умерла женщина 1929 года рождения. Ей внезапно стало плохо, спасти местную жительницу не удалось.