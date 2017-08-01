В Нацгосслужбе назвали зарплаты новых чиновников при министерствах

Зарплата новых государственных служащих при Министерствах будет начинаться от 50 тысяч гривен.

Об этом сегодня в ходе круглого стола сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко, передает РБК-Украина.

"Учитывая ответственность, особые ожидания от этих людей, должна быть создана соответствующая мотивация и зарплата должна быть конкурентной на рынке. Те расчеты, которые у нас есть совместно с Министерством финансов, я скажу, средние, потому что зависит от стажа и некоторых других моментов, но в целом мы можем говорить, что руководитель директората будет иметь заработную плату в районе 70 тыс. гривен, руководитель экспертной группы в директорате - немного больше 60 тыс. и государственный эксперт, который работает в директорате, - в районе 50 тыс. гривен", - сказал он.

При этом, как отметил Ващенко, заработные платы будут расти у всех госслужащих. В то же время, по словам заместителя государственного секретаря Кабинета министров Украины Татьяны Ковтун, правительство намерено принять необходимые нормативно-правовые акты для запуска отбора 16 августа. Начало отбора состоится 1 сентября. Таким образом, первые назначений новых госслужащих могут начаться с 1 ноября. Всего на реализацию реформы госслужбы, как отметил глава Представительства ЕС в Украине Беренд де Гроот, ЕС намерен выделить 100 млн евро.