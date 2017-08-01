В Николаеве на улице установили душ

В Николаеве на улице установили рамку санитарной обработки с распылителем воды, чтобы люди, плохо переносящие жару, могли улучшить свое самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Объект установлен на пересечении улиц Соборной и Адмиральской.

В сообщении сказано, что с такой инициативой выступила мэрия. Там говорят, что следующие три дня температура воздуха в Николаеве будет около 40 градусов.

"Люди, которые чувствуют себя плохо, смогут пройти через рамку, охладиться и почувствовать себя лучше. Рамка дает мелкодисперсное распыление воды", - сказал первый вице-мэр города Андрей Дадиверин.