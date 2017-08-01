В Краматорске стартовало строительство второй очереди регионального полигона твердых бытовых отходов

Строительство второй очереди регионального полигона твердых бытовых отходов стартовало в Краматорске 3 августа. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадмиистрации Павел Жебривский на своей странице в Фейсбуке.

"Она (вторая очередь регионального полигона ТБО – ред.) будет представлять собой комплекс из трех так называемых "экранов" (оснащенных соответствующим образом и вымощенных непроницаемой пленкой котлованов), отстойник для сбора фильтрата, объездную дорогу и забор. Полигон будет обслуживать весь север Донецкой области. Соответственно, ставим задачу для местных городов и поселков - до конца октября убрать все стихийные свалки, вывезти сюда (ведь, напомню, первая очередь полигона уже работает)", - сообщил глава области.

Строительство второй очереди планируется завершить до конца года, на это из областного экологического фонда выделяются 94 млн грн.

В ближайшее время должны начаться аналогичные работы по Волновахе и Курахово. "Надеюсь, что начнем работы и по Мариуполю - после долгих споров с муниципалитетом вышли на то, что полигон будет делаться за средства областного экологического фонда и будет областным. Потому что есть еще Никольский район, есть Мангушский и не может один муниципалитет диктовать условия другим муниципалитетам", - заявил Жебривский.

Также он напомнил, что пятилетняя программа по отходам, которая реализуется в Донецкой области, предполагает, что по всей области должны быть убраны все стихийные свалки, должны быть созданы региональные, зональные полигоны ТБО, перегрузочные станции, сортировочные станции, закуплена техника для уборки мусора, введен раздельный сбор.

"И квинтэссенция всего этого - построение минимум двух мусоросжигательных заводов - в Краматорске и Мариуполе", - написал глава Донецкой ОГА.