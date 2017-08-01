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И.о. ректора одного из частных вузов в Донецкой области будут судить за присвоение более 3,2 млн гривен

Сегодня, 12:59 citynews.net.ua | Напечатать

И.о. ректора одного из частных вузов в Донецкой области оказался на скамье подсудимых за присвоение более 3,2 млн гривен, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратурой Донецкой области в Павлоградский районный суд Днепропетровской области направлено обвинительное заключение в отношении профессора кафедры одного из университетов, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что в 2011 году обвиняемый был назначен на должность и.о. ректора частного высшего учебного заведения в Донецкой области.

"Занимая указанную должность, в течение года мужчина, злоупотребляя своим служебным положением, без проведения собрания учредителей, составлял, подписывал и предоставлял в бухгалтерию приказы о незаконном начислении себе надбавок и повышения своего оклада, что не предусмотрено положениями университета", - говорится в сообщении.

В результате указанных действий и.о. ректора завладел денежными средствами университета в сумме более 3,2 млн гривен.

Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.


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