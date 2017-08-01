СБУ задержала одного из руководителей ГСЧС в Одесской области

Один из руководителей Одесского главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций был пойман на взяточничестве сотрудниками Служба безопасности совместно с военной прокуратурой.

Об этом сообщает пресс-служба областного СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали факты систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды злоумышленником при содействии в получении разрешительных документов на использование объектов пожарного надзора и избежания инспекторских проверок", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали чиновника при получении очередной части взятки в размере 10 тысяч грн. Задержан также подозреваемый в посредничестве, который, по версии правоохранителей, непосредственно получал средства от предпринимателей.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом) УК Украины.