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В «Борисполе» задержали «вора в законе», работавшего на ФСБ

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

Правоохранители задержали в аэропорту «Борисполь» российского «вора в законе» Ревазв Бухникашвили по кличке «Пецо». 

Как сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины, криминальный авторитет пытался попасть на территорию государства по поддельному  паспорту гражданина Украины.

Задержанный известен в преступном кругу как организатор вооруженных группировок, на счету которых – ряд тяжких преступлений.

Злоумышленник прибыл в Украину из республики Беларусь. Во время проверки документов у него был обнаружен паспорт гражданина Украины с явными признаками подделки. По предварительной информации, фальшивый украинский паспорт злоумышленник получил от посредников, проживающих на территории одной из южных областей Украины.

Уже известно, что «Пецо» был организатором вооруженной группировки, которые совершали убийства, грабежи и разбойные нападения. Во время совершения одного из таких «налетов» на квартиру предпринимателя в России он и его соратники ранили двух полицейских. По решению суда криминальный авторитет был приговорен к 22 годам тюрьмы. Однако наказание отбывал всего несколько лет.

Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook, за «службу в ФСБ» вместо 22 лет лишения свободы преступник получил «бонус» и отбыл наказание лишь два года.


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