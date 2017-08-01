В Днепре водитель подстрелил мужчину, который прыгал на его авто

В Днепре водитель открыл стрельбу по мужчине, который прыгал на капоте его авто, сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

«Я остановился на светофоре, когда этот незнакомец начал прыгать по капоту и крыше моего авто, а когда я вышел – набросился на меня. Тогда я выстрелил ему в живот», - заявил патрульным мужчина, которого они задержали на месте происшествия.

Полицейские прибыли на улицу Сечевых Стрельцов, услышав выстрелы. Там они увидели мужчину с оружием, а рядом лежал гражданин с ранением брюшной полости.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и оказали пострадавшему домедицинскую помощь.

По предварительной информации, задержанный имеет разрешение на оружие. Пострадавший имел признаки наркотического опьянения. В том, что употреблял наркотические вещества, признался сам. Мужчину госпитализировали.