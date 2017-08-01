В Славянске задержали двух бывших боевиков

В Славянске правоохранители задержали двух бывших боевиков, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

«Двое жителей Славянска 1995 и 1973 гг рождения весной 2014 года добровольно вступили в ряды боевиков. Они «служили» в различных «подразделениях», но задачи у них были одинаковые: задерживать и обыскивать граждан на блокпостах оккупантов и охранять захваченные административные здания», – говорится в сообщении.

По данным полиции, после освобождения северной части области от террористов мужчины бежали в РФ, через некоторое время вернулись и тщательно скрывались от правоохранительных органов, однако, несмотря на все предосторожности, они были задержаны сотрудниками полиции.

Теперь в отношении задержанных правоохранители проводят проверки по ч. 2 ст. 260 (создание незаконных вооруженных формирований и участие в них) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это преступление - до 8 лет лишения свободы.