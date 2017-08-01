В киевском метро задержали псевдовоенного

Сотрудники полиции задержали в киевском метро жителя Черниговщины, который пытался бесплатно проехать в подземном транспорте по поддельному удостоверению участника боевых действий, которое приобрел через Интернет.

По данным столичного главка, инцидент произошел на станции метро «Вокзальная»: мужчина решил воспользоваться поддельным удостоверением для бесплатного проезда в столичной подземке. Предъявляя удостоверение участника боевых действий контроллеру, полицейский тоже проверил у пассажира документы и обнаружил явные признаки подделки, а именно вклеенную фотографию и печать. Работник полиции метрополитена пригласил мужчину в комнату полиции, и во время личного досмотра следственно-оперативная группа изъяла поддельный документ, не соответствующий действительному удостоверению.

Владелец подделки пояснил, что приобрел удостоверение участника боевых действий для бесплатного проезда в общественном транспорте через интернет и решил так сэкономить на проезде. Изъятое удостоверение полиция направила на экспертное исследование.

Следственным отделом управления полиции метрополитена Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание от штрафа до двух лет лишения свободы.