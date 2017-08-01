Полицейские забрали у родителей в Бахмуте младенца, который был рожден в поле.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

"31-летняя мать родила сына почти месяца назад в поле. Во время беременности женщина не нашла времени стать на учет к врачу, а в течение первых дней его жизни - оформить свидетельство о рождении", - говорится в сообщении.

Сообщение о том, что родители не заботятся о ребенке, поступило к работникам полиции от неравнодушных жителей одного из микрорайонов города.

Правоохранители ювенальной превенции вместе со службой по делам детей мгновенно выехали по указанному адресу. Но двери в доме никто не открыл. Пообщавшись с соседями, полицейские выяснили, что родители пасут скот и могут находиться в поле.

"Поиски родителей заняли определенное время. Отца вместе с младенцем полицейские нашли около полудня на самом солнцепеке. То, что ребенок мог получить тепловой удар при почти 40 градусной жаре, отца не беспокоило совсем. Он больше занимался состоянием вверенного ему крупного рогатого скота. А вот матери рядом с ребенком не было вовсе", - отмечается в сообщении.

Мужчина предположил, что мать мальчика "где-то пьет", и не смог ответить, как давно кормили ребенка и чем.

Отмечается, что женщина в прошлом уже была лишена родительских прав на старшего ребенка, которому еще не исполнилось и пяти лет. С появлением младшего Богдана отношение к родным детям женщина не изменила и продолжает вести аморальный образ жизни.

На основании акта обследования материально - бытовых условий проживания данной семьи было принято решение о помещении ребенка в детскую больницу. Дальнейшей судьбой семьи занимаются соответствующие службы.

Правоохранители держат на контроле указанную семью и помогают родителям получить необходимые документы для того, чтобы оформить ребенка должным образом.