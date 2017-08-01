На Чернобыльской АЭС начат первый этап комплексных испытаний Хранилища отработанного ядерного топлива для хранения топлива, изъятого с 1,2 и 3 блоков ЧАЭС.

На данное время проводятся так называемые "холодные тесты" - с использованием имитаторов отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС), сообщила Укринформу пресс-служба Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения.

"1 августа 2017 года начат первый этап комплексных испытаний ХОЯТ-2 с имитаторами отработанных тепловыделяющих сборок (ОТВС). Работы проводятся в соответствии с Программой испытаний, согласованной Госатомрегулирования Украины", - говорится в сообщении.

"Холодные" испытания предшествуют проведению "горячих" испытаний и введению в эксплуатацию ХОЯТ-2.

"Введение в эксплуатацию нового хранилища повысит уровень безопасности хранения отработанного ядерного топлива Чернобыльской станции. Хранилище рассчитано на долговременное хранение в течение 100 лет. На сегодняшний день хранение отработанного ядерного топлива осуществляется в хранилище отработанного ядерного топлива "мокрого" типа (ХОЯТ-1), срок эксплуатации, которого завершается в 2025 году", - объяснил председатель ГАЗО Виталий Петрук.

"Холодным" испытаниям предшествовала длительная и сложная работа по выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, проведению индивидуальных (приемных) испытаний оборудования, комплексному испытанию вспомогательных систем, а также выполнению комплексного испытания одной из самых важных для работы объекта системы - системы обращения с транспортным контейнером.

Как сообщал Укринформ, "горячие" испытания ХОЯТ-2 с отработанным ядерным топливом запланированы на декабрь.