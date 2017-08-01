С 10 августа в Киеве будет только безналичная оплата парковки

С 10 августа Киев переходит на безналичную оплату парковки.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Водители смогут заплатить за парковку только через паркомат, смс-сообщение или купить месячный талон.

"Мы не имеем права оштрафовать безответственного водителя, который оставил свою машину или эвакуировать авто. Тем не менее, порядок навести надо. Поэтому с 10 августа оборота наличных в сфере паркования столицы не будет вообще. И парковщиков не будет", - пояснил Кличко.

Такой эксперимент будет действовать до вступления в силу закона о парковании, который в парламенте утвержден пока только в первом чтении.