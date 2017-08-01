Под Херсоном БРДМ столкнулась с микроавтобусом: погиб мужчина

В Голопристанском районе Херсонской области микроавтобус Nissan Primastar столкнулся с боевой разведывательно-дозорной машиной ВСУ. Один пассажир автомобиля погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Херсонской области.

Полицейские предварительно установили, что у БРДМ, которая двигалась на буксире, лопнуло левое переднее колесо, и машина выскочила на встречную полосу, где ехал микроавтобус с жителями Винницкой области. В результате столкновения микроавтобус перевернулся.

66-летний пассажир Nissan Primastar от полученных травм скончался по дороге в больницу. Две женщины 1949 и 1961 г.р. с травмами разной степени тяжести госпитализированы в Голопристанскую районную больницу.

Расследованием занимается военная прокуратура.