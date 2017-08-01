Активиста, вывесившего над домом в Крыму флаг Украины, хотят посадить на 5 лет

Украинца Владимира Балуха, который вывесил над своим домом в Крыму флаг Украины, хотят приговорить к 5 годам тюрьмы.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

«Сегодня, 1 августа на судебном заседании по делу Владимира Балуха прокурор Королев запросил для него наказание - лишение свободы сроком на 5 лет и один месяц колонии», – говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

Отмечается, что такой срок прокурор запрашивает по совокупности статей - украинского активиста обвиняют по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).