В Киеве полиция разоблачила схему завладения недвижимостью на сумму более 118 млн гривен

В Киеве сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции и следователи Дарницкого управления полиции разоблачили схему, по которой злоумышленники незаконно завладели имущественным комплексом стоимостью более 118 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Сообщается, что полицейские установили, что злоумышленники собрали пакет поддельных документов. На их основании зарегистрировали за собой право собственности на имущественный комплекс в Дарницком районе.

Оперативники установили место нахождения одного из участников преступления и в дальнейшем доставили его в следственный отдел.

"В настоящее время следователи полиции за процессуального руководства прокуратуры Киева сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), и ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Так, с целью сохранения имущества на комплекс предприятия стоимостью более 118 млн гривен был наложен арест.