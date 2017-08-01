ГПУ закрыла дело против Пашинского за стрельбу под Киевом

Генеральная прокуратура Украины закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского.

Об этом говорится в постановлении следователя ГПУ, копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, речь идет об уголовном деле по факту стрельбы под Киевом зимой 2016 года, когда Пашинский в ходе конфликта выстрелил из наградного пистолета в ногу жителю одного из сел Васильковского района Вячеславу Химикусу.

В частности, в ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность. Действия второго участника событий Химикуса признаны "общественно опасными".

В то же время следствие установило, что в действиях Химикуса отсутствует состав уголовного преступления по ч. 2. ст. 296 УК Украины (хулиганство), однако может присутствовать состав административного нарушения в виде нецензурной брани.